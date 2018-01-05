Испания: Антонио Бандерас обзавелся новым самолетом

Этот самолет, чей возраст составляет восемь лет, обошелся звезде кино в 4,5 миллиона евро при том, что аналогичная модель, только что сошедшая с конвейера, стоит порядка 20 миллионов евро. Gulfstream 200 вмещает 8 пассажиров и двух членов экипажа, имеет два санузла, полностью оборудованную кухню и развивает максимальную скорость 900 км/ч. Стоимость годового обслуживания самолета данной марки, который также есть в наличии у нападающего «Реала» Криштиану Роналду, варьируется в пределах 0,7–1 миллиона евро, а ежемесячная зарплата пилотов - 7–10 тысяч евро, пишет espanarusa.com.

Ранее Бандерас, живущий сейчас в Лондоне, пользовался другим частным самолетом, Learjet 60, который он купил у текстильной компании Punto Roma, а в 2014 году сдал авиакомпании Airokay. Таким образом поступают многие владельцы частных воздушных судов класса «люкс» для того, чтобы сократить расходы на их содержание.

Gulfstream 200 стал не единственной инвестицией актера в уходящем году. Ранее он вложил деньги в известную таверну El Pimpi, находящуюся в его родной Малаге - прямо напротив здания, в котором ему принадлежит роскошная мансарда. Кроме того, в собственности у Бандераса еще 7 объектов жилой и 14 - коммерческой недвижимости, также расположенных в этом городе.