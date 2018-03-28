Испания: аренда офисов в Валенсии бьет рекорды

В общей сложности площадь ареднованных под офисы помещений достигла 39 500 квадратных метров, что стало новым рекордом.

По данным BNP Paribas Real Estate, 80% контрактов приходятся на малые и средние предприятия, в то время как у крупных компаний возникают сложности с поиском больших помещений. Отмечается, что в конце прошлого года двигателями активности на этом направлении стали секторы строительства, услуг и промышленности, пишет noticia.ru.

Рост спроса на аренду офисов наблюдается в Валенсии на протяжении четырех лет. Растет и ее стоимость: в центре города ставка арендной платы составляет 14,5 евро/квадрат.

С другой стороны, в Валенсии сократилось число доступных для аренды помещений. По состоянию на конец 2017 года, их общая площадь составляла 80 546 квадратных метров, что представляет собой 10,4% от площади всех помещений, сдающихся в наем. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 21,2%.

По прогнозам BNP, на фоне сложившейся ситуации в городе появятся новые краткосрочные и среднесрочные проекты, направленные на увеличение предложения по аренде, а также на повышение качества и модернизацию офисных помещений.