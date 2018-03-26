Испания: археологи исследуют затонувший у берегов Жироны корабль

Понедельник, 26 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: археологи исследуют затонувший у берегов Жироны корабль

Группа экспертов работает над исследованием судна времен Римской Империи, затонувшего близ островов Формигес, у берегов Жироны.

Корабль был обнаружен археологами в конце 2016 года на глубине около 45 метров. На дне хорошо сохранилась значительная часть деревянного остова. Находка является в своем роде уникальной, поскольку от большинства ранее найденных в Средиземноморье торговых судов этой эпохи оставались только грузы.

Предполагается, что корабль относится к началу 1 века н.э. и, вероятно, затонул во время шторма, пишет noticia.ru.

Сейчас на месте работает группа из восьми водолазов. Отмечается, что эта находка позволит больше узнать о конструкции древнеримских кораблей и торговле в древние времена.

По предварительным оценкам, длина торгового судна составляла от 10 до 15 метров. На дне были найдены сотни амфор, в которых предположительно перевозили соленья или рыбный соус.

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