Испания: археологи исследуют затонувший у берегов Жироны корабль

Корабль был обнаружен археологами в конце 2016 года на глубине около 45 метров. На дне хорошо сохранилась значительная часть деревянного остова. Находка является в своем роде уникальной, поскольку от большинства ранее найденных в Средиземноморье торговых судов этой эпохи оставались только грузы.

Предполагается, что корабль относится к началу 1 века н.э. и, вероятно, затонул во время шторма, пишет noticia.ru.

Сейчас на месте работает группа из восьми водолазов. Отмечается, что эта находка позволит больше узнать о конструкции древнеримских кораблей и торговле в древние времена.

По предварительным оценкам, длина торгового судна составляла от 10 до 15 метров. На дне были найдены сотни амфор, в которых предположительно перевозили соленья или рыбный соус.