Испания: AVE придет в Гранаду в июне 2019 года

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: AVE придет в Гранаду в июне 2019 года

Министр развития Испании Хосе Луис Абалос объявил о том, что Гранада присоединится к сети высокоскоростного железнодорожного сообщения в июне 2019 года.

На первом этапе планируется соединить высокоскоростными поездами Гранаду с Мадридом через железнодорожный узел Moreda. Работы начнутся уже в ноябре.

В Андалусию министр прибыл вместе со специальной комиссией, чтобы проверить состояние работ на участке Антекера-Гранада. Он проехал на поезде и изучил процесс ведения работ на высокоскоростной линии. Абалос отметил, что испытания AVE на этом участке ведутся в хорошем ритме, и если он сохранится, то эта фаза может быть завершена во второй половине января 2019 года. После этого начнется этап подготовки машинистов и перевозки пассажиров в тестовом режиме, пишет noticia.ru.

При этом министр подчеркнул, что сроки запуска AVE в Гранаде не связаны с какими-то политическими решениями, и зависят лишь от технической стороны вопроса.

Предварительно предполагается, что на линии Мадрид-Гранада будет выполняться по одному рейсу в день в каждую сторону. Железнодорожный оператор Renfe пустит на этом маршруте поезда Talgo. Время в пути в одну сторону будет составлять 5,5 часов.

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