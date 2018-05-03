Испания: авиакомпания Vueling отменяет 222 рейса 3-4 мая

Четверг, 03 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: авиакомпания Vueling отменяет 222 рейса 3-4 мая

Авиакомпании Vueling пришлось отменить 222 рейса 3-4 мая, в связи с забастовкой, объявленной испанским профсоюзом пилотов Sepla.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в четверг отменяется 115 рейсов, в пятницу - 106 рейсов. Больше всего от забастовки пострадали пассажиры базового аэропорта Vueling - Барселона-Эль-Прат, откуда авиакомпания совершает наибольшее число вылетов.

Авиалиния принесла извинения пассажирам и сообщила о возможности поменять билеты на рейсы, подлежащие отмене. По оценкам Vueling, забастовка не коснется 86% клиентов. Остальным пассажирам предлагаются альтернативные рейсы с отклонением не более суток по отношению к запланированному времени вылета 3-4 мая.

Sepla объявила забастовку несколько недель назад в знак протеста против нарушения положений трудовых договоров со стороны авиакомпании. По этой же причине 25-26 апреля Vueling отменила 246 рейсов, пишет noticia.ru.

Пилоты требуют повышения заработной платы на международных рейсах по меньшей мере на 30%.

Министерство развития Испании установило минимальный уровень предоставления услуг на время забастовки. Гарантируются 100% рейсов Vueling на канарском и балеарском направлении, более половины внутренних рейсов на Пиренейском полуострове, в тех случаях когда альтернативные средства передвижения предполагают поездку продолжительностью более 5 часов, и 30% - на остальных внутренних рейсах.

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