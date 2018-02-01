Испания: австриец погиб в Ла-Корунье, собирая морские трюфели

Погибший - 40-летний австриец, который в последнее время проживал в соседнем муниципалитете Седейра. Как сообщают в полиции, мужчина спустился к прибрежным скалам в поисках морских трюфелей, когда его сбило с ног сильной волной и ударило о камни. Смерть наступила мгновенно, передает noticia.ru.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в полицию практически сразу же после инцидента, однако из-за погодных условий тело было извлечено лишь спустя 14 часов. Труп был обнаружен в трех километрах от того места, где мужчина упал в воду.