Испания: автобусы на Майорке обяжут раздавать WiFi

Правила будут распространяться на 95 новых автобусов, контракт на покупку которых подписала транспортная компания столицы Майорки, пишет noticia.ru.

Кроме того, новые транспортные средства будут использовать природный газ вместо бензина, и позволят вместить на 35% больше пассажиров. Предполагается, что переход на газ позволит снизить на 81% выброс токсичных частиц, на 92% - оксидов азота и на 63% - неметановых органических газов.