Испания: автобусы на Майорке обяжут раздавать WiFi
Автобусы в Пальме теперь должны в обязательном порядке быть оснащены доступом к беспроводному интернету и USB-портами.
Правила будут распространяться на 95 новых автобусов, контракт на покупку которых подписала транспортная компания столицы Майорки, пишет noticia.ru.
Кроме того, новые транспортные средства будут использовать природный газ вместо бензина, и позволят вместить на 35% больше пассажиров. Предполагается, что переход на газ позволит снизить на 81% выброс токсичных частиц, на 92% - оксидов азота и на 63% - неметановых органических газов.
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