Испания: байкеры и пивовары против пьяных на дорогах

Этот маршрут начался и завершился в Мадриде, пишет espanarusa.com.

Генеральный директор транспортной системы Мадрида Пере Наварро утверждает, что входящий в бар байкер, заказывающий безалкогольное пиво, – очень убедительный образ, который может послужить примером всем остальным водителям.

В этой акции принимает участие также и организация «Пивовары Испании», которая уже 18 лет проводит кампанию, призывающую к ответственному поведению на дорогах. За последний год мотоциклисты посетили 70 крупных и малых городов, в которых раздали бесплатно более 3400 бутылок безалкогольного пива, предоставленных для этой акции испанскими производителями.

Официальный представитель кампании байкер Рамон Прадера делится своим мнением: «В летнюю жару очень хочется выпить пива, и не надо себе в нем отказывать, просто выбирайте безалкогольное». А Пере Наварро напоминает, что водителям стоит не только отказываться от спиртных напитков, но и во время движения не брать в руки мобильные телефоны, чтобы не подвергать свою и чужую жизнь смертельной опасности.