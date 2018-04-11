Испания: балет «Лебединое озеро» в Барселоне

Труппа St. Petersburg Festival Ballet была сформирована в 2009 году, чтобы представлять русский балет на мировом уровне. Цель труппы - познакомить зарубежного зрителя с лучшим, что есть в классическом русском балете.

В течение последних пяти лет труппа объехала множество стран мира: Германию, Австралию, Италию, Финляндию, Швецию, Польшу, Исландию, Чехию, Венгрию, Хорватию, Словакию и многие другие, пишет espanarusa.com.

Блестящая хореография в исполнении лучших представителей русской школы классического балета дополняется великолепными костюмами и декорациями работы знаменитого сценографа Вячеслава Окунева.

В составе труппы выступают 42 артиста балета из Академии Вагановой Санкт-Петербурга, Московской академии хореографии, Уфимской школы балета и Академии балета Перми.

Танцоры St. Petersburg Festival Ballet являются призерами множества международных престижных наград. Среди них: Маргарита Камыш, Светлана Филонова, Александр Абатуров и многие другие известные артисты.