Испания: банду уличных воровок обезвредили в Барселоне

Пятница, 03 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: банду уличных воровок обезвредили в Барселоне

Гражданская гвардия и Мосос-д'Эскуадра раскрыли банду из трех женщин, промышлявших карманными кражами в центре Барселоны.

Их главными жертвами были туристы.

30 июля полиция задержала двух подельниц, еще одна женщина находится в розыске. Все трое – болгарки в возрасте от 26 до 55 лет. С начала года они совершили более десятка краж на улицах и в заведениях Сьютат-Вельи, пишет noticia.ru.

Двое из задержанных уже привлекались к ответственности в других европейских странах: во Франции, Австрии, Дании и Германии.

Женщины работали по слаженной схеме. Каждая из них выполняла определенную функцию, но периодически они менялись ролями. Сначала они выбирали жертву, следили за ней некоторое время, а после преграждали ей путь и похищали личные вещи. Злоумышленницы одевались как туристки, чтобы не вызывать подозрений. Краденое они делили между собой.

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