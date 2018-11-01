Испания: банк Sabadell продает свое агентство недвижимости Solvia

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: банк Sabadell продает свое агентство недвижимости Solvia

Банк Sabadell решил выставить на продажу принадлежащее ему агентство недвижимости Solvia.

В банке считают, что в настоящее время на рынке существует соответствующий спрос, и, как отметил директор финансового учрежедния Хайме Гуардиола, Sabadell решил воспользоваться этой возможностью.

По мнению руководства банка, особая ценность Solvia заключается в клиентской базе, которая выходит далеко за пределы Sabadell. Гуардиола также пояснил, что агентство имеет два подразделения, одно из которых занимается продажами недвижимости, а второе – развитием проектов строительства, пишет noticia.ru.

По информации издания Expansión, банк рассчитывает получить от продажи агентства до 400 млн евро. Каких-либо сроков продажи не называется, но банкир упомянул о том, что сделка может быть совершена до конца года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «НЕТ» животным в цирках!

      В цирках Португалии запретили представления с участием диких животных.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.

      Подробнее

    • В Испании проведена операция по борьбе с наркоторговлей

      Эпицентром операции по борьбе с наркоторговлей стал барселонский район Раваль, именно там наблюдается высокая концентрация наркопритонов.

      Подробнее

    • Испания: принцессе Леонор исполнилось 13 лет

      31 октября старшей дочери королевской четы и наследнице испанского трона принцессе Леонор исполнилось 13 лет.

      Подробнее

    • Италия: в сторону Земли летит зеленая комета

      По словам специалистов из Италии, объект по размеру превышает диаметр Юпитера.

      Подробнее

    • Экс-форвард сборной Италии осужден на два года

      Бывший нападающий «Удинезе», «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта осужден на два года за незаконное хранение оружия.

      Подробнее

    • Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов года

      Лучшим хоррором по версии журнала признан фильм "Реинкарнация".

      Подробнее

    • "Зеркало" Тарковского вошло в 20-ку лучших неголливудских фильмов

      В список Би-би-си вошли еще три работы режиссера - "Сталкер", "Солярис" и "Андрей Рублев".

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья