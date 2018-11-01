Испания: банк Sabadell продает свое агентство недвижимости Solvia

В банке считают, что в настоящее время на рынке существует соответствующий спрос, и, как отметил директор финансового учрежедния Хайме Гуардиола, Sabadell решил воспользоваться этой возможностью.

По мнению руководства банка, особая ценность Solvia заключается в клиентской базе, которая выходит далеко за пределы Sabadell. Гуардиола также пояснил, что агентство имеет два подразделения, одно из которых занимается продажами недвижимости, а второе – развитием проектов строительства, пишет noticia.ru.

По информации издания Expansión, банк рассчитывает получить от продажи агентства до 400 млн евро. Каких-либо сроков продажи не называется, но банкир упомянул о том, что сделка может быть совершена до конца года.