Испания: Bankia снизил цены на недвижимость на 40%

В некоторых случаях скидки достигают 40%.

Акция продлится до конца июня. 2 тысячи объектов жилья будут реализованы через компанию Haya Real Estate. Они расположены по всей Испании, преимущественно в столицах провинций. Основная масса объектов сконцентрирована в Валенсийском сообществе (более 600), Каталонии (540), Андалусии (170) и Кастилии-Ла-Манче (170).

Самый дешевый дом продается в одном из поселков провинции Альбасете по цене 5 тысяч евро. Самую высокую цену Bankia установил на квартиру в Матаро (Барселона) - 860 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Кроме того, банк выставил на продажу 360 земельных участков, 170 коммерческих и 70 промышленных помещений.