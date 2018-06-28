Испания: Barcelona Fashion Beach

Неудивительно, что именно здесь в рамках Каталонской недели моды прошли показы 080 Barcelona Fashion Beach. На этот раз последние тенденции в мире купальников модели представляли в порту Барселоны, а именно в Moll de la Marina, пишет espanarusa.com.

Главным событием пляжной недели моды стали показы брендов Como Pez en el Agua и Guillermina Baeza. Под энергичные диджей-сеты от Beach Couture, наполнившие каталонский подиум летним настроением, дизайнеры представили бикини и купальники, которые будут на пике популярности в этом сезоне.

Самой трендовой расцветкой лета стали яркие тропические принты. Не выходит из моды и «логомания» - буквы и надписи. Кроме того, некоторые модели купальников можно персонализировать, добавив к ним небольшую вышивку со своими инициалами.

Что касается фасона купальника, в этом году балом правят воланы и рюши. На лямках, на груди или небольшие «юбочки» - такую модель можно подобрать к любому типу фигуры, а в жаркий день носить вместо популярных кроп-топов.

Дизайнер Como Pez en el Agua Ракель Перес использовала вместо синтетических и эластичных тканей хлопок - оригинальное решение и для города, и для пляжа.