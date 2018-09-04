Испания: Барселона ежедневно принимает 400 мигрантов и беженцев

По данным мэрии каталонской столицы, это учреждение с начала года оказало помощь 12,6 тыс. человек, из которых более тысячи – несовершеннолетние. В муниципалитете отмечают значительный рост числа беженцев, которое за семь месяцев текущего года превысило общее количество за весь 2017 год. Если в прошлом году в общей сложности 4,4 тысячи человек попросили политического убежища, то с начала нынешнего года их число уже превысило 4,5 тысяч.

Власти города говорят о том, что государственным и региональным бюджетом не предусмотрены ресурсы для того, чтобы принять такой наплыв мигрантов.

Сообщается, что мэрия выделила на эти цели почти 6 млн евро. Также в последние месяцы в Барселоне ощущается острая нехватка мест для размещения и оказания медицинской, правовой и психологической помощи.

По национальной принадлежности больше всего заявлений на политическое убежище в Испании поступает от венесуэльцев (1301), колумбийцев (577), гондурасцев (456) и грузин (394). На эти национальности приходится 60% всех заявлений, пишет noticia.ru.

Отмечается, что значительная часть мигрантов следует дальше в Германию или Францию, где у них могут быть друзья или родственники.