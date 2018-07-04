Испания: Барселона хочет стать европейской столицей науки

С его помощью город намерен превратиться в европейскую столицу исследований.

Программа направлена на то, чтобы стимулировать существующую «экосистему» и придать ей вес на международном уровне. Бюджет на исследовательские проекты планируется увеличить на 83% до 2,4 млн евро. Будут открыты новые линии финансирования, а приоритет будет отдаваться проектам, имеющим стратегическое значение для города, в том числе связанным с экологией, мобильностью и проблемами старения населения.

В разработке плана принимали участие члены научного, предпринимательского и академического сообщества. Мэр Барселоны Ада Колау назвала проект «долгосрочной стратегией», которая должна работать до 2030 года, пишет noticia.ru.

Одним из главных центров развития проекта станет старая фабрика Ca l'Alier, где разместится экспериментальная лаборатория.

Кроме того, в сотрудничестве с европейской академией Barcelona Knowledge Hub планируется ежегодно присуждать премию Hipàtia в области науки с фондом в 30 тысяч евро.

План предусматривает также программу доступного жилья для учёных, которым будут предоставляться квартиры по сниженным ценам в районе Марина. Начиная с октября, для этих целей будет выделено пять государственных квартир, постепенно их количество будет расти.