Испания: Барселона ищет желающих приютить беженцев

Пятница, 02 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Барселона ищет желающих приютить беженцев

Мэрия Барселоны выделила 40 тысяч евро на программу Refugees Welcome, в рамках которой горожанам предлагают приютить у себя беженцев.

Программа была запущена в тестовом режиме в июле 2017 года. На тот момент из городского бюджета было выделено 15 тысяч евро. В результате проект помог подыскать 13 домов, куда смогли подселиться беженцы. Программа предполагает, что беженцам не просто предоставляют жилье, но к тому же они должны делить его с местными жителями, пишет noticia.ru.

Refugees Welcome - международная организация, созданная в Германии, которая занимается поиском желающих сдать комнату на срок не менее 6 месяцев беженцам, которые попросили политического убежища в ЕС, Канаде и Австралии. К настоящему времени организации удалось найти 1100 домов для беженцев, 36 из них - в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона).

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