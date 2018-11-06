Испания: Барселона – мировая столица научной дипломатии

6 ноября в Ла-Педрере состоится первый Международный хаб дипломатии в науке и технике (Science and Technology Diplomacy Hub)

У Барселоны есть все основания, чтобы считаться влиятельным игроком на мировой геополитической арене, а в последнее время она заявила о себе как крупный научно-технологический центр: там развиты биотехнологии, на исследования привлекаются инвестиции европейских фондов, настоящий бум переживают технологические стартапы, открываются крупные исследовательские центры, такие как Центр суперкомпьютера, Синхротрон ALBA и др.

При этом в Барселоне находится и множество офисов международных сетей. Например, офис Средиземноморского союза, основных межгородских сетей типа UCLG и Metropolis, различных подразделений организации Объединенных наций. Это четвертый город в мире, не являющийся столицей, но с огромным количеством консульств, пишет espanarusa.com.

Объединение науки с технологией могло бы решить многие проблемы современности, например, изменения климата, распространения болезней, миграционного кризиса, влияния искусственного интеллекта на соблюдение прав человека и т.д. Однако до настоящего момента эти две стороны жизни Барселоны почти не соприкасались.

Уже совсем скоро, во вторник 6 ноября, в Барселоне впервые в мире откроется новаторское мероприятие, посвященное взаимодействию науки и технологии, которое превратит каталонскую столицу в первый город, реализующий стратегию развития сразу в двух направлениях.