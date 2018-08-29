Испания: Барселона наполняется коворкингами

Среда, 29 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Барселона наполняется коворкингами

В Барселоне в последние месяцы становится все больше коворкингов.

Коллективные офисы организуют как крупные международных сети, уже зарекомендовавшие себя на рынке, так и новые компании.

Спрос на коворкинг-центры растет в геометрической прогрессии и уже не ограничивается стартапами и фрилансерами. Также увеличивается число компаний, которые ищут гибкой организации рабочего пространства и создания сообществ профессионалов. При этом многих интересует премиум-сегмент этого рынка, пишет noticia.ru.

В 2017 году в Барселоне и Мадриде коворкинги занимали в общей сложности 30 600 квадратных метров. В каталонской столице их основная масса сконцентрирована в центре, в особенности в квартале высоких технологий 22@, где с каждым днем все сложнее и все дороже найти место в совместном рабочем пространстве. Примерная стоимость аренды в таких местах составляет 250 евро в месяц за нефиксированное рабочее место до 500 евро за собственный кабинет. Резидентам коворкинга предлагают удобные рабочие места, высокоскоростное соединение с интернетом, комнаты отдыха, в некоторых из них есть даже фитнес-залы.

В прошлом ноябре в Барселоне открылся первый коворкинг-центр международной сети Spaces, которая занимает 3500 квадратных метров на улице Пальярс. Недавно в районе Сарриа открылось пространство еще одной мультинациональной компании Regus.

К крупным сетям на рынке коворкингов присоединяются также компании по недвижимости. Так, на площади Каталонии открылся Utopicus, принадлежащий агентству Colonial, которое планирует в 2018-2019 году открыть еще порядка 10 офисов в Барселоне и Мадриде. Там же работает OneCoWork, который основан на концепции коливинга. Группа недвижимости Urbania International в сентябре откроет коворкинги Monday в Барселонете и неподалеку от проспекта Тибидабо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: в Лиссабоне второе кольцо снова в строю

      Все участки лиссабонской второй кольцевой автодороги открыты после ремонта.

      Подробнее

    • Португалия: фестиваль Холи в Лиссабоне

      Холи - разноцветный праздник массового веселья и свободы с легким восточным колоритом.

      Подробнее

    • Испания: Барселона наполняется коворкингами

      В Барселоне в последние месяцы становится все больше коворкингов.

      Подробнее

    • Число удаленных сотрудников достигло в Испании рекордного уровня

      Число жителей Испании, работающих удаленно, во втором квартале 2018 года достигло 1,43 млн человек, что является рекордным показателем.

      Подробнее

    • Извержение вулкана Этна в Италии

      Этна, крупнейший из трех действующих вулканов Италии, извергает лаву и пепел после пробуждения в конце июля.

      Подробнее

    • Италия: спасателей Лигурии будут пускать на пляж бесплатно

      В Лигурии решили предоставить бесплатный вход на пляжи и шезлонги спасателям, работавшим на мосту Моранди. 

      Подробнее

    • Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком

      Американский актер Эдди Мерфи ожидает прибавления в семействе.

      Подробнее

    • Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира

      Бывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин остановил дебошира на борту самолета, следовавшего в Париж.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья