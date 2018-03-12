Испания: Барселона вошла в число самых «умных» городов планеты

Понедельник, 12 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Барселона вошла в число самых «умных» городов планеты

Барселона оказалась в тройке мировых лидеров по внедрению концепции «умного города», которая гарантирует качество жизни его жителей.

Рейтинг SmartCitiesWorld возглавляет Сингапур, второе место занял Лондон.

В ходе исследования было проанализировано 150 критериев, которые определяют город как «умный». По мнению респондентов из двух десятков городов мира, во многих случаях помехой для достижения этого статуса становятся недостаток инфраструктуры, недальновидные меры и бюджетные ограничения, пишет noticia.ru

Столица Каталонии была особо отмечена за вовлеченность властей в трансформацию города, а также готовность горожан к продвижению изменений. В мэрии Барселоны отмечают, что внедрение новых систем, основанных на высоких технологиях, позволило создать 47 тысяч рабочих мест, получить доход в 36,5 млн евро и сэкономить 42,5 млн евро на расходе воды.

В планах городских властей сократить зависимость от крупных технологических компаний, сделав ставку на открытое программное обеспечение, сотрудничество с малыми и средними предприятиями, отказ от аутсорсинга и расширение штата IT-персонала.

В настоящее время в городах потребляется более 70% энергии мира. По оценкам экспертов, к 2050 в крупных населенных пунктах будет жить более 6,5 млрд человек, что означает, что городское население вырастет на 2,5 млрд.

Последние новости

    • Выборы Президента России в Португалии

      О голосовании на территории Португалии в ходе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

      Подробнее

    • Португалия: Александр Рыбак снова приедет на «Евровидение»

      Александр Рыбак представит Норвегию на конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне с песней That's How You Write a Song.

      Подробнее

    • Испания: Барселона вошла в число самых «умных» городов планеты

      Барселона оказалась в тройке мировых лидеров по внедрению концепции «умного города», которая гарантирует качество жизни его жителей.

      Подробнее

    • Испания: гастрофестиваль Gastroletras 2018

      В этом году фестиваль Gastroletras, который проходит в Мадриде в третий раз, объединит гастрономию и кино.

      Подробнее

    • Сотрудники кладбища в Италии сдавали в ломбард черепа

      Сотрудники одного из кладбищ в итальянском Турине раскапывали могилы и относили найденные черепа в ломбар.

      Подробнее

    • Италия: Рейна пройдет медосмотр в «Милане»

      Вратарь «Наполи» Пепе Рейна сегодня, 12 марта, пройдет медосмотр в «Милане», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем «твиттере».

      Подробнее

    • Назван эффективный способ продлить жизнь и похудеть

      Употребление продуктов с низким содержанием жиров и небольшим количеством калорий препятствует старению центральной нервной системы.

      Подробнее

    • Французы предложили обогревать дома майнингом

      Французский стартап Qarnot разработал и запустил в продажу домашний обогреватель QC1.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!