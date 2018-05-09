Испания: «Барселона» выкупит футболиста сборной Франции

Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу уже связался с президентом мадридского клуба Энрике Сересо и заявил, что «Барселона» выплатит за форварда необходимую сумму отступных, прописанную в его контракте.

В январе 2018-го руководство «Барселоны» заявило, что потратило все имевшиеся на трансферы деньги. Клуб заплатил 120 миллионов евро за полузащитника «Ливерпуля» Филлипе Коутиньо.

Гризманн перешел в «Атлетико» летом 2014-го. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В марте футболист отказался продлить соглашение с мадридской командой.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах и забил 27 мячей. Вместе с командой футболист вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче «Атлетико» встретится с французским «Марселем».