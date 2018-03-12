Испания: Барселона заняла первое место по употреблению кокаина

По данным принципиально нового исследования, проведенного группой Score в сотрудничестве с Европейской наркологической и токсикологической лабораторией в 60 городах Старого Света, больше всего кокаина употребляют жители и гости Барселоны. Средний ежедневный объем потребления этого наркотика в каталонской столице составляет 965,2 миллиграмма на каждую тысячу человек, тогда как в идущем следом Цюрихе показатель равен 934,4 мг. При этом, если барселонцам нет равных с понедельника по пятницу, то представители швейцарского города сильнее всех остальных «отрываются» на выходных, пишет espanarusa.com.

Высокий спрос на кокаин существует в Великобритании и Бельгии, а жители стран Восточной Европы к нему в основном равнодушны - не в последнюю очередь из-за высокой стоимости этого продукта, которому существует множество альтернатив.

На севере Европы - в частности, Эйндховене, Антверпене и Саарбрюккене предпочтение отдают амфетаминам; метамфетамин, традиционно пользовавшийся популярностью в Чехии и Словакии, начинает завоевывать позиции в Германии и Финляндии, а в ряде городов Норвегии, Бельгии и Голландии в ходу экстази.

В целом результаты исследования, в основе которого лежало изучение наличие следов тех или иных наркотиков в канализационных водах, не отражают сложившуюся ситуацию. Во-первых, не производился подсчет содержания марихуаны, которая является безусловным «чемпионом» во всех странах континента. Во-вторых, соответствующие замеры не осуществлялись в таких европейских столицах, как Мадрид или Лондон, которые вполне бы могли составить конкуренцию лидерам.