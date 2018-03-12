Испания: Барселона заняла первое место по употреблению кокаина

Понедельник, 12 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Барселона заняла первое место по употреблению кокаина

Барселона заняла первое место в Европе по употреблению кокаина.

По данным принципиально нового исследования, проведенного группой Score в сотрудничестве с Европейской наркологической и токсикологической лабораторией в 60 городах Старого Света, больше всего кокаина употребляют жители и гости Барселоны. Средний ежедневный объем потребления этого наркотика в каталонской столице составляет 965,2 миллиграмма на каждую тысячу человек, тогда как в идущем следом Цюрихе показатель равен 934,4 мг. При этом, если барселонцам нет равных с понедельника по пятницу, то представители швейцарского города сильнее всех остальных «отрываются» на выходных, пишет espanarusa.com.

Высокий спрос на кокаин существует в Великобритании и Бельгии, а жители стран Восточной Европы к нему в основном равнодушны - не в последнюю очередь из-за высокой стоимости этого продукта, которому существует множество альтернатив.

На севере Европы - в частности, Эйндховене, Антверпене и Саарбрюккене предпочтение отдают амфетаминам; метамфетамин, традиционно пользовавшийся популярностью в Чехии и Словакии, начинает завоевывать позиции в Германии и Финляндии, а в ряде городов Норвегии, Бельгии и Голландии в ходу экстази.

В целом результаты исследования, в основе которого лежало изучение наличие следов тех или иных наркотиков в канализационных водах, не отражают сложившуюся ситуацию. Во-первых, не производился подсчет содержания марихуаны, которая является безусловным «чемпионом» во всех странах континента. Во-вторых, соответствующие замеры не осуществлялись в таких европейских столицах, как Мадрид или Лондон, которые вполне бы могли составить конкуренцию лидерам.

Последние новости

    • Португалия: пенсионерку признали умершей

      К счастью, это была ошибка...

      Подробнее

    • Выборы Президента России в Португалии

      О голосовании на территории Португалии в ходе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

      Подробнее

    • Испания: Барселона заняла первое место по употреблению кокаина

      Барселона заняла первое место в Европе по употреблению кокаина.

      Подробнее

    • Испания: Барселона вошла в число самых «умных» городов планеты

      Барселона оказалась в тройке мировых лидеров по внедрению концепции «умного города», которая гарантирует качество жизни его жителей.

      Подробнее

    • Сотрудники кладбища в Италии сдавали в ломбард черепа

      Сотрудники одного из кладбищ в итальянском Турине раскапывали могилы и относили найденные черепа в ломбар.

      Подробнее

    • Италия: Рейна пройдет медосмотр в «Милане»

      Вратарь «Наполи» Пепе Рейна сегодня, 12 марта, пройдет медосмотр в «Милане», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем «твиттере».

      Подробнее

    • Назван эффективный способ продлить жизнь и похудеть

      Употребление продуктов с низким содержанием жиров и небольшим количеством калорий препятствует старению центральной нервной системы.

      Подробнее

    • Французы предложили обогревать дома майнингом

      Французский стартап Qarnot разработал и запустил в продажу домашний обогреватель QC1.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!