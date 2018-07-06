Испания: барселонские чайки нападают на людей

Пятница, 06 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: барселонские чайки нападают на людей

Ежегодно в Барселоне регистрируют около двух сотен инцидентов, связанных с агрессивным поведением чаек.

Несколько недель назад четыре чайки напали на 61-летнюю женщину на террасе дома на Пасео-де-Грасия в каталонской столице. Женщина, которая предпочитает сохранять анонимность, рассказала, что в день происшествия находилась в доме своей дочери, где присматривала за котами. По словам пострадавшей, около 23:00, собираясь спать, она внезапно услышала шум, доносившийся снаружи, и решила отыскать домашних животных. Выйдя на террасу, она увидела одного из котов в окружении четырех чаек, которые пытались его растерзать. Женщина попыталась спугнуть птиц, крича и размахивая руками, пока кот быстро вбежал внутрь. Однако чайки не испугались и, вместо того, чтобы улететь, окружили женщину и начали клевать ее ноги. Несмотря на то, что атака продлилась не больше нескольких минут, женщина пережила сильный стресс, пишет noticia.ru.

Как сообщают в Агентстве здравоохранения Барселоны, нападения чаек чаще всего происходят в период размножения, когда птицы пытаются защитить кладки яиц и видят повсюду угрозу. Специалисты отмечают, что в ситуации с женщиной на террасе также с большой долей вероятности неподалеку была кладка.

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