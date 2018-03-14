Испания: барселонские курьеры перешли на самокаты

К электросамокатам для доставки спереди прикреплены подставки для груза, а курьеры, к тому же, перевозят за спиной вместительные рюкзаки.

Для внедрения нового способа доставки компании прибегли к ранее не использовавшемуся логистическому решению. Временные хранилища товаров организованы на парковках, откуда их забирают курьеры на самокатах. Это позволяет сократить радиус доставки до 750 метров и сделать ее более гибкой по времени. В миниатюрные дистрибьюторские центры товары доставляются большими грузовиками по ночам, пишет noticia.ru.

Мэрия Барселоны согласовала создание таких хранилищ на Пасео-де-Грасиа, Дипутасьон, Рамбла-де-Каталунья и на проспекте Жозепа Таррадельяса. В районе Эшампле-Эскерра в этих целях используются четыре подсобных помещения.

Отмечается, что при использовании автомобилей для доставки, водителям порой приходится по несколько раз приезжать по одному и тому же адресу, что увеличивает выбросы газов и способствует образованию заторов на дорогах.

Самокаты же используют чистую энергию и соответствуют идее устойчивого развития.

На самокатах планируется развозить порядка 10 тысяч пакетов ежедневно из 40 мини-центров по всему городу.