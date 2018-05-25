Испания: Барсенаса приговорили к 33 годам тюрьмы

Пятница, 25 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Барсенаса приговорили к 33 годам тюрьмы

Национальный суд Испании приговорил бывшего казначея Народной партии Луиса Барсенаса к 33 годам тюремного заключения за различные налоговые преступления по так называемому «делу Гюртеля».

Самый большой срок получил лидер преступного сговора Франсиско Корреа - 51 год 11 месяцев тюрьмы. Второе лицо «дела Гюртеля» Пабло Креспо был осужден на 37 лет тюремного заключения. Жена Барсенаса Росалия Иглесиас приговорена к 15 годам тюрьмы, пишет noticia.ru.

Суд снял обвинения с восьми фигурантов дела, в том числе с Альваро Переса, одного из приближенных Корреа. 29 из 37 подсудимых получили по пять месяцев.

Народная партия также была признана причастной к преступлениям и должна будет выплатить 240 тысяч евро. Баресенаса обязали выплатить 44 млн евро.

Среди преступлений, совершееорой деятельности правящей партии Испании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «Порту» продлил контракт с тренером Консейсау

      Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил соглашение с португальским футбольным клубом.

      Подробнее

    • Португалия: матч за Суперкубок УЕФА-2020 пройдет в Порту

      Стадион «Порту» примет матч за Суперкубок УЕФА в сезоне-2019/20.

      Подробнее

    • Испания: Барсенаса приговорили к 33 годам тюрьмы

      Национальный суд Испании приговорил бывшего казначея Народной партии Луиса Барсенаса к 33 годам тюремного заключения за различные налоговые преступления по так называемому «делу Гюртеля».

      Подробнее

    • Испания: у таксистов Барселоны - новый дресс-код

      Таксисты Барселоны больше не будут носить на работе майки без рукавов, шлёпанцы, шорты и спортивную одежду.

      Подробнее

    • Италия: Вилла Бисмарк выставлена на продажу

      Роскошная Вилла Бисмарк выставлена на продажу за 24 миллиона евро.

      Подробнее

    • Италия: в Риме разрушается фонтан Бернини

      Фонтан «Лодочка», разрушили водоросли и грязь.

      Подробнее

    • Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл

      Продажи украшений из желтого золота взлетели в США в первом квартале 2018 года благодаря Меган Маркл.

      Подробнее

    • Роналдиньо станет многоженцем

      Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо собирается жениться сразу на двух девушках.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе