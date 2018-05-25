Испания: Барсенаса приговорили к 33 годам тюрьмы

Самый большой срок получил лидер преступного сговора Франсиско Корреа - 51 год 11 месяцев тюрьмы. Второе лицо «дела Гюртеля» Пабло Креспо был осужден на 37 лет тюремного заключения. Жена Барсенаса Росалия Иглесиас приговорена к 15 годам тюрьмы, пишет noticia.ru.

Суд снял обвинения с восьми фигурантов дела, в том числе с Альваро Переса, одного из приближенных Корреа. 29 из 37 подсудимых получили по пять месяцев.

Народная партия также была признана причастной к преступлениям и должна будет выплатить 240 тысяч евро. Баресенаса обязали выплатить 44 млн евро.

Среди преступлений, совершееорой деятельности правящей партии Испании.