Испания: Бенальмадена переживает куриное нашествие

Городские власти сообщили, что получили множество жалоб от жителей и гостей города, в связи с бесконтрольным ростом числа домашних птиц в парке. По предварительным подсчетам, в настоящее время в La Paloma обитает около 400 куриц. В мэрии объяснили этот феномен тем, что владельцы птиц оставляют в парке «нежеланных» питомцев, пишет noticia.ru.

В прошлом году бюджет на обслуживание парка был урезан на 1 миллион евро. Жители Бенальмадены опасаются, что, если не будут приняты соответствующие меры, в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп. В городской администрации признали существование проблемы и пообещали попытаться решить ее в ближайшее время.