Испания: Бенальмадена переживает куриное нашествие

Среда, 13 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Бенальмадена переживает куриное нашествие

Парк La Paloma в Бенальмадене (Малага) был закрыт для посетителей, после того как его наводнили сотни петухов и куриц.

Городские власти сообщили, что получили множество жалоб от жителей и гостей города,  в связи с бесконтрольным ростом числа домашних птиц в парке. По предварительным подсчетам, в настоящее время в La Paloma обитает около 400 куриц. В мэрии объяснили этот феномен тем, что владельцы птиц оставляют в парке «нежеланных» питомцев, пишет noticia.ru.

В прошлом году бюджет на обслуживание парка был урезан на 1 миллион евро. Жители Бенальмадены опасаются, что, если не будут приняты соответствующие меры, в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп. В городской администрации признали существование проблемы и пообещали попытаться решить ее в ближайшее время.

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