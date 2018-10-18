Испания: бесплатные книги

Правительство автономного сообщества Каталония распределило 78 568 чеков, достоинством 13 евро, среди детей, проживающих в автономии и достигших шестилетнего возраста.

Эти чек, свидетельствует издание 20 minutos, можно обменять на книгу в одном из 287 книжных магазинов, участвующих в акции «Тебе исполнилось 6 лет. Выбери книгу» (Fas 6 anys. Tria un llibre), передает espanarusa.com.

Подобная кампания в Каталонии проводится уже в третий раз и стала доброй традицией. На пресс-конференции, посвященной началу акции, выступили представители Департамента образования и культуры Женералитата Лаура Боррас и Хосеп Баргальо. Они рассказали, что кампания, стартовавшая 15 октября, продлится до 30 ноября 2018 года, и отметили, что «каждый ребенок прийти за книжкой должен обязательно в сопровождении взрослого».

«В наше время поголовного увлечения онлайн-играми посещение книжного магазина для многих семей может оказаться едва ли не первой в их жизни вылазкой в мир литературы, – подчеркнула Боррас. – Эта инициатива очень важна, поскольку подталкивает ребенка к началу строительства своего собственного книжного окружения и восприятия мудрости жизни через опыт человечества, описанный в литературе».

Баргальо, в свою очередь, объявил, что кампания знакомства с книгами будет расширена – планируется проведение акции «Тебе исполнилось 16 лет. Расскажи о твоих книгах» (Fas 16 anys. Explica'ns un llibre).

В прошлогодней «Fas 6 anys. Tria un llibre» приняли участие 39,1% всех шестилеток Каталонии. В 2016 году участников было чуть меньше – 38%. Номинал чека 13 евро позволяет покупать книгу по чуть более высокой цене – допускается превышение стоимости на 5%.