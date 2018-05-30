Испания - беспроводная зарядная система для электромобилей

Среда, 30 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания - беспроводная зарядная система для электромобилей

В Испании разрабатывают проект беспроводной зарядной системы для электромобилей.

Технология беспроводной передачи энергии развивается семимильными шагами. Сегодня она применяется в беспроводных зарядках для аккумуляторов мобильных гаджетов и с недавних пор стала использоваться в сфере электротранспорта. Такие бренды, как Toyota, Nissan и Citroen, уже работают с технологическим компаниями, разрабатывающими подобные системы беспроводной подзарядки, которые однажды выведут электрокабели из обихода. Между компаниями началась гонка технологий за лучшую реализацию беспроводной зарядной системы для электромобилей, пишет espanarusa.com.

Детище испанской группы компаний Premo (которая создает ключи для машин Tesla), проект W-Alma, специализируется на разработке, производстве и продвижении индуктивных компонентов в сотрудничестве с Технологическим центром пластмассовых изделий (Andaltec), Институтом материаловедения Мадрида (ICMM-CSIC) и Политехническим университетом Мадрида. Общими усилиями участники W-Alma стремятся вывести на рынок беспроводных зарядок для электрокаров свои самые передовые наработки.

«Пару лет назад мы сформировали проект Alma, целью которого была разработка гибких магнитных сердечников. Позже мы их запатентовали, - заявил директор по инновациям группы Premo Клаудио Каньете. - Благодаря новым современным материалам мы сделали компоненты более стойкими и компактными и снизили издержки производства. Теперь проект W-Alma ставит своей задачей адаптировать их для систем беспроводной зарядки автомобилей».

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