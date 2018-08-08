Испания: Бискайскому мосту исполнилось 125 лет

Мост-транспортер был возведен, чтобы соединить два города: Португалете и Гечо, расположенные на разных берегах реки. Он строился три года по проекту баскского архитектора Альберто Паласио Элиссагея и был открыт 28 июля 1893, став первым в своем роде. Конструкция была создана для того, чтобы соединить два берега без ущерба для судоходства в устье реки, впадающей в Бискайский залив. Транспортер работал беспрерывно вплоть до Гражданской войны, когда он был поврежден и вышел из строя. В 1941 году была проведена реконструкция и перевозки возобновились, пишет noticia.ru.

Бискайский мост также известен как «Подвесной мост» (Puente Colgante), хотя это название технически не верно. Конструкция включает 4 башни-опоры высотой 61 м, а над рекой на высоте 45 м протянут «мост». При создании летающего парома были использованы инновационные для конца 19 века технологии – витые стальные тросы, на которых подвешена гондола для транспортировки грузов.

Сегодня мост-транспортер протяженностью 160 м является не только средством передвижения между городами, но и популярной достопримечательностью, символизирующей эпоху Промышленной революции и ее значимость для региона.

В 2006 году Бискайский мост был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, причем не только за то, что он стал родоначальником определенного типа конструкций, но и за свою эстетическую ценность.

В 2017 году Бискайский мост посетило около 100 тысяч человек. За это время число пассажиров подвесной гондолы составило 3,2 млн человек, к которым также стоит добавить 500 тысяч автомобилей, доставленных с одного берега на другой.

В Португалете и Гечо по случаю памятной даты организовали праздничные мероприятия.