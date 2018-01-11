Испания: «биткоиновая» квартира

Четверг, 11 Январь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испания: «биткоиновая» квартира

В Таррагоне выставлена на продажу квартира, которую можно купить только за биткоины.

Каталонское агентство недвижимости Mister Piso выставило на продажу в Таррагоне первую в Испании квартиру, которую можно купить только за биткоины.

Речь идет о пентхаусе, расположенном на площади Imperial Tarraco, владелец которого заявил, что примет оплату исключително в виртуальной валюте. Стоимость квартиры составляет 40 биткоинов, что эквивалентно 550 000 евро, пишет espanarusa.com.

Биткоин - это виртуальная валюта (или криптовалюта), изобретенная в 2009 году. Она не принадлежит ни к одному государству и не зависит от центрального банка-эмитента. Криптовалюта поддерживается технологией блокчейн, гарантирующей, что средства могут быть потрачены только один раз. С начала 2017-го популярность биткоина начала стремительно расти: стоимость одной единицы валюты выросла с 999 до 14 246 долларов за год.

По словам исполнительного директора Mister Piso Виктора Монреаля, биткоин позволяет проводить транзакции быстрее и эффективнее, чем традиционная система, основанная на посредничестве банков.

Mister Piso - это созданная в июле прошлого года сеть агентств недвижимости, имеющая штаб-квартиру в Барселоне и представительство в Таррагоне, где компания занимается недвижимостью класса «люкс».

Последние новости

    • Португалия: Виллаш-Боаш госпитализирован

      Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш не смог доехать до финиша четвертого этапа ралли-марафона «Дакар».

      Подробнее

    • Португалия: из Лиссабона в Порту - за 5 евро

      Сильный спрос побудил ж/д компанию CP продлить промо-акцию.

      Подробнее

    • Испания: «биткоиновая» квартира

      В Таррагоне выставлена на продажу квартира, которую можно купить только за биткоины.

      Подробнее

    • Испания намеревается внедрить технологию 5G

      Барселона намеревается первой в Европе внедрить технологию 5G.

      Подробнее

    • Италия: вандалы повредили фреску

      В археологическом комплексе Помпеи в Италии совершен акт вандализма.

      Подробнее

    • Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

      Новый отель оператор InterContinental Hotels Group под брендом Indigo откроется в Венеции в 2019 году.

      Подробнее

    • Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

      Немецкая модель Фарина Бем (Farina Behm) получала угрозы и оскорбления из-за расы своего бойфренда.

      Подробнее

    • Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк

      Гитарист Эдди Кларк, принимавший участие в записи наиболее известных альбомах и синглах хэви-метал-группы Motörhead, скончался в возрасте 67 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!