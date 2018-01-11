Испания: «биткоиновая» квартира

Каталонское агентство недвижимости Mister Piso выставило на продажу в Таррагоне первую в Испании квартиру, которую можно купить только за биткоины.

Речь идет о пентхаусе, расположенном на площади Imperial Tarraco, владелец которого заявил, что примет оплату исключително в виртуальной валюте. Стоимость квартиры составляет 40 биткоинов, что эквивалентно 550 000 евро, пишет espanarusa.com.

Биткоин - это виртуальная валюта (или криптовалюта), изобретенная в 2009 году. Она не принадлежит ни к одному государству и не зависит от центрального банка-эмитента. Криптовалюта поддерживается технологией блокчейн, гарантирующей, что средства могут быть потрачены только один раз. С начала 2017-го популярность биткоина начала стремительно расти: стоимость одной единицы валюты выросла с 999 до 14 246 долларов за год.

По словам исполнительного директора Mister Piso Виктора Монреаля, биткоин позволяет проводить транзакции быстрее и эффективнее, чем традиционная система, основанная на посредничестве банков.

Mister Piso - это созданная в июле прошлого года сеть агентств недвижимости, имеющая штаб-квартиру в Барселоне и представительство в Таррагоне, где компания занимается недвижимостью класса «люкс».