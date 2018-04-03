Испания: бык насмерть забодал мужчину на празднике в Кадисе

Забег с быками «Торо-дель-Алилуйя» проводится в вербное воскресенье, пишет noticia.ru.

В муниципалитете рассказали, что бык проткнул 50-летнему мужчине легкое и нанес еще одно ранение в икроножные мышцы. Участника забега доставили в мобильный медицинский пункт, организованный на месте проведения праздника, а позже - в больницу, однако спасти его не удалось, и он скончался от потери крови.