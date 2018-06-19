Испания: бывшая советница мэрии Валенсии упала с балкона

Вторник, 19 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: бывшая советница мэрии Валенсии упала с балкона

Мария Хосе Алькон, советница Народной партии в мэрии Валенсии, одна из обвиняемых по «делу Таула», погибла, упав с балкона своего дома в Аликанте.

Источники сообщают, что несчастный случай произошел утром 16 июня. Алькон приехала в дом в Аликанте на выходные вместе со своим мужем, бывшим заместителем мэра Валенсии Альфонсо Грау. Сообщается, что в момент происшествия Грау не было в доме, а, вернувшись, он обнаружил тело супруги, пишет noticia.ru.

Предположительно женщина упала с высоты третьего этажа.

В Гражданской гвардии начали расследование. Подробности пока не разглашаются.

Алькон имела слабое здоровье и в последние годы была неоднократно госпитализирована. В июне 2009 года она попала в больницу после падения с высоты двух метров в еще одном принадлежавшем ей доме. Бытовое происшествие привело к серьезным травмам.

В мэрии Валенсии Алькон занималась вопросами культуры. В 2016 году она была в числе задержанных по «делу Таула» об отмывании денег и незаконном расходовании бюджетных средств.

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