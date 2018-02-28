Испания: бывший муж королевы Летисии написал о ней книгу

Автобиографический роман рассказывает об отношениях преподавателя литературы с будущей королевой.

Герреро хранил молчание на протяжении десяти лет, почти не давал интервью и не рассказывал о браке с будущей королевой Испании. Несмотря на то, что они были вместе более десяти лет, их брак продлился немногим более года, пишет noticia.ru.

Издательство Berenice, отвечающее за публикацию романа, сообщило, что 208-страничная книга поступит в продажу по цене 12,95 евро. В анонсе книги отмечается, что роман рассказывает о «превращении мужчины, ведущего спокойную жизнь, в медиа-персону, преследуемую желтой прессой из-за того, что он был женат на женщине, которая должна стать королевой Испании».

Во избежание полемики и возможных жалоб со стороны королевского дворца писатель изменил некоторую информацию, в том числе имена героев.