Испания: центр Барселоны облюбовали лабораторные крысы

Пятница, 27 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: центр Барселоны облюбовали лабораторные крысы

Площадь Каталонии в Барселоне наводнили белые крысы.

Грызуны поселились по соседству с обычными городскими крысами, которые, как правило, живут в канализации, но вырыли норки на поверхности, у ограждений на площади.

Мэрия Барселоны начала борьбу с крысами. На площади появились таблички, с помощью которых власти информируют жителей о том, что на клумбах и газонах были установлены ловушки для грызунов. При этом подчеркивается, что специальные устройства не представляют опасности для людей или домашних животных, а содержащийся в них яд действует только на крыс. В ближайшие дни крысоловки также будут установлены в канализации, пишет noticia.ru.

Эксперты сообщают, что белые крысы могли сбежать из лаборатории или зоомагазина, а также могли быть чьими-то питомцами. При этом специалисты отмечают, что начало крысиной колонии может положить всего одна особь.

Создание норок свидетельствует о том, что они готовятся к размножению. Также отмечается, что комфортный каталонский климат способствует их распространению, и полная ликвидация крыс представляется маловероятной.

В центре Барселоны в этом году запланировано 19 операций по дератизации. В то же время власти заверяют, что присутствие крыс не представляет опасности для здоровья населения.

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