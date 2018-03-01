Испания: частные детективы для борьбы с мусором

Мэрия Таррагоны намерена обратиться к услугам частных детективов, чтобы бороться против недобропорядочности владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами на улицах, а также горожан, не выбрасывающих мусор в контейнеры.

По заказу мэрии в городе была проведена инспекция, в рамках которой проверке подверглись 10 тысяч мусорных пакетов, оставленных горожанами в местах, не предназначенных для этого. По итогам проверки, было заведено 104 дела, пишет noticia.ru.

Городские власти подчеркивают, что их целью не является «преследование» горожан, но в то же время сетуют на то, что такое поведение не прекращается, несмотря на разъяснительные кампании.

В Таррагоне ежегодно тратят около миллиона евро на дополнительную уборку мусора. Большие неудобства мэрии доставляют граффити, на работы по их устранению ежегодно тратят 61,5 тысяч евро. На уборку мусора, который оставляют в ненадлежащих местах, уходит 423 тысячи евро, на вывоз мебели и других крупногабаритных предметов - 334 тысячи евро. Еще 55 тысяч из городского бюджета уходят на проверку пакетов с мусором, чтобы установить личность неаккуратных горожан.