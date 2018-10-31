Испания: чемпионат по бодибилдингу отменили

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) вынуждена была отменить чемпионат по фитнесу и культуризму, проходивший в Стране Басков в минувшее воскресенье.

Большинство участников покинули соревнования, когда стало известно о проведении допинг-контроля.

Эксперты Баскского антидопингового агентства нагрянули без предупреждения на чемпионат в Сантурсе (Бискайя). К этому моменту соревнования уже начались и было проведено взвешивание участников. Тем не менее, как только бодибилдеры узнали о тестах, большинство из них отказалось от участия. Пока агенты готовились к взятию проб, организаторы объявили об отмене чемпионата, пишет noticia.ru.

В антидопинговом агентстве напомнили, что в мае было подписано соглашение с федерацией бодибилдинга Страны Басков о проведении допинг-контроля на соревнованиях. Первые тесты, в соответствии с договоренностью, прошли в июне.

Из 12 анализов 5 дали положительный результат на запрещенные препараты. При этом в агентстве подчеркивают, что полученные результаты исследований были направлены в федерацию, которая сама принимает решение о дальнейших действиях и возможных дисциплинарных наказаниях.