Испания: число погибших на Майорке выросло до 12

В четверг были найдены тела еще одной женщины и одного мужчины.

Предполагается, что погибшие – двое немцев, которые числились в списке пропавших без вести, пишет noticia.ru.

Тела были обнаружены неподалеку от города Арта, где днем ранее нашли автомобиль, на котором ехала немецкая пара. 63-летняя Петра Кирхер и 61-летний Майк Кирхер постоянно проживали на Майорке. Их поиски велись с вечера вторника.