Испания: ЧМ-2018 может стать последним для Иньесты

В интервью радиостанции Cadena SER футболист сообщил, что Чемпионат мира по футболу, проходящий в этом году, вероятно, станет последним его появлением в сборной Испании. По его словам, он не хочет просто «занимать место» в команде. Он также выразил надежду на успешное выступление команды на ЧМ и выход в финал, пишет noticia.ru.

В последнее время появилось много слухов об уходе Иньесты из «Барселоны».

Окончательное решение он должен принять до конца апреля. По словам футболиста, пока он обдумывает этот вопрос. В то же время Иньеста отметил особую связь с клубом, и заверил, что если и уйдет, то туда, где не нужно будет соперничать с «Барсой».