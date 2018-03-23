Испания: ЧМ-2018 может стать последним для Иньесты

Пятница, 23 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: ЧМ-2018 может стать последним для Иньесты

Капитан ФК «Барселона» Андрес Иньеста задумывается об окончании карьеры.

В интервью радиостанции Cadena SER футболист сообщил, что Чемпионат мира по футболу, проходящий в этом году, вероятно, станет последним его появлением в сборной Испании. По его словам, он не хочет просто «занимать место» в команде. Он также выразил надежду на успешное выступление команды на ЧМ и выход в финал, пишет noticia.ru.

В последнее время появилось много слухов об уходе Иньесты из «Барселоны».

Окончательное решение он должен принять до конца апреля. По словам футболиста, пока он обдумывает этот вопрос. В то же время Иньеста отметил особую связь с клубом, и заверил, что если и уйдет, то туда, где не нужно будет соперничать с «Барсой».

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