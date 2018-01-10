Испания: Cirque du Soleil открывает свои тайны жителям Барселоны

Выставка, которая продлится до 4 февраля, предваряет спектакль «Totem». Премьера спектакля состоится в каталонской столице 23 марта, и билеты на него можно приобрести уже сейчас. Вход на выставку бесплатный, передает espanarusa.com.

Экспозиция рассказывает о жизни Cirque du Soleil с момента его создания 33 года назад и раскрывает некоторые закулисные тайны, как, например, производство костюмов и масок, которые должны быть красивыми, прочными и эластичными.

Также посетители узнают, как артисты учатся накладывать сами себе грим и как строятся сцены для выступлений. Все любопытствующие смогут увидеть, как протекает жизнь за кулисами штаб-квартиры цирка в Монреале: для них организаторы подготовили специальное видео.

Нейлсон Вигнола, член правления компании, говорит о том, что цель выставки - рассказать людям о жизни цирка и показать им, что стоит за зрелищными представлениями. На самом деле, многие люди не могут поверить, что штаб-квартира Cirque du Soleil в Монреале достигает размеров небольшой деревни: чтобы пересечь ее территорию пешком от одного края до другого, понадобится 30 минут. Вигнола также отмечает, что это первая выставка компании за более чем 33 года ее существования.

В 2017-м выставка прошла в Мадриде и Севилье. Теперь на очереди Барселона, после чего Cirque du Soleil планирует посетить Малагу и Аликанте.