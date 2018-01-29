Испания: Cirque du Soleil представил в Севилье шоу «Тотем»

Понедельник, 29 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Cirque du Soleil представил в Севилье шоу «Тотем»

Премьера шоу «Тотем» канадского цирка Cirque du Soleil состоялась 25 января в Севилье.

Белый шатер Cirque du Soleil был установлен в Чарко-де-ла-Пава. Спектакль будут показывать в столице Андалусии до 11 марта.

Шоу «Тотем» именитого канадского режиссера Робера Лепажа было удостоено премии «Драма Деск» в номинации «Уникальный театральный опыт». Сюжет спектакля рассказывает о зарождении человечества. Представление сочетает в себе завораживающие акробатические номера, элементы театра и комедии, а также впечатляющие спецэффекты. В шоу задействовано 46 артистов, музыкантов и исполнителей, пишет noticia.ru.

После мировой премьеры шоу в Монреале в 2010 году, спектакль посмотрело более 4,8 миллиона человек в разных странах. Выступление в Севилье – 28-е по счету в мире и 14-е шоу, которое дается в шатре.

Вслед за Севильей с 1 июня по 1 июля «Тотем» будут показывать в Малаге.

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