Испания: Де Ниро открывает отели в Марбелье и на Ибице
В Марбелье (Малага) состоялось открытие нового отеля сети Nobu Hotels, на котором присутствовали американский актер Роберт Де Ниро и японский шеф-повар Нобу Мацухиса.
Как сообщил Де Ниро на пресс-конференции, в планах у партнеров, которые сотрудничают на протяжении более 20 лет, расширять сеть Nobu в Европе. На этой неделе голливудский актер откроет в Испании еще одну гостиницу на Ибице, а на первый квартал 2019 года намечено открытие отеля в Барселоне, пишет noticia.ru.
В 2018 году отели Nobu также появятся в Лос-Кабос (Мексика), Чикаго (США) и Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Нобу Мацухиса, в свою очередь, особо отметил на открытии отеля в Марбелье кухню ресторана за использование местных продуктов и разнообразие рыбных блюд.
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