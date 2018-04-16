Испания: демонстрации в Барселоне

Около 315 тысяч человек вышли на демонстрацию в Барселоне, чтобы поддержать арестованных каталонских политиков и чиновников, которые были вынуждены бежать из страны.

По данным городских правоохранителей, в акции, которая началась накануне в 12:50 по местному времени, приняли участие около 315 тысяч человек.

По решению Верховного суда Испании арестованы некоторые каталонские политики, а ряд сторонников независимости, в том числе бывший лидер автономии Карлес Пучдемон, находятся за пределами королевства. Верховный суд Испании обвинил их в подстрекательстве к бунту после референдума о суверенитете региона, пишет ntv.ru.

Многие вышедшие на улицы Барселоны демонстранты принесли с собой неофициальный флаг каталонских земель, ставший символом независимости от Мадрида. Акцию поддержало нынешнее руководство Каталонии, в том числе спикер регионального парламента и мэр Барселоны.