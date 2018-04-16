Испания: демонстрации в Барселоне

Понедельник, 16 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: демонстрации в Барселоне

В Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков.

Около 315 тысяч человек вышли на демонстрацию в Барселоне, чтобы поддержать арестованных каталонских политиков и чиновников, которые были вынуждены бежать из страны.

По данным городских правоохранителей, в акции, которая началась накануне в 12:50 по местному времени, приняли участие около 315 тысяч человек.

По решению Верховного суда Испании арестованы некоторые каталонские политики, а ряд сторонников независимости, в том числе бывший лидер автономии Карлес Пучдемон, находятся за пределами королевства. Верховный суд Испании обвинил их в подстрекательстве к бунту после референдума о суверенитете региона, пишет ntv.ru.

Многие вышедшие на улицы Барселоны демонстранты принесли с собой неофициальный флаг каталонских земель, ставший символом независимости от Мадрида. Акцию поддержало нынешнее руководство Каталонии, в том числе спикер регионального парламента и мэр Барселоны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: доходы, которые необходимо задекларировать в IRS

      В 2017 году вы также имели доходы вне Португалии, к примеру, на родине?

      Подробнее

    • Португалия: сын убил «отчима»

      Инцидент произошел в Caneças, муниципалитет Odivelas.

      Подробнее

    • Испания: демонстрации в Барселоне

      В Барселоне 315 тысяч человек выступили в защиту арестованных каталонских политиков.

      Подробнее

    • Испания впервые за 12 лет принимает у себя президента Португалии

      Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза едет в соседнюю страну с трехдневным государственным визитом.

      Подробнее

    • Минкультуры увеличило финансирование «Русских сезонов» в Италии

      Бюджет «Русских сезонов» в Италии складывается из многих источников.

      Подробнее

    • Италия: Вентура может возглавить «Удинезе»

      Главный тренер «Удинезе» Массимо Оддо находится на грани увольнения.

      Подробнее

    • Кибератаки в ЕС

      Евросоюз боится возможных кибератак.

      Подробнее

    • Названы страны с идеальными пляжами

      Фонд экологического образования (FEE) составил рейтинг самых чистых пляжей, который возглавили Испания и Греция.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!