Испания: десятки демонстрантов пострадали в Барселоне
В Барселоне прошла акция протеста, в результате которой травмы получили более 20 человек.
Как сообщают местные СМИ, демонстрация началась в ответ на решение Верховного суда Испании выдать международный ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится в Бельгии. Протесты проходили с поздно вечером и закончились стычками с полицией, пишет noticia.ru.
Всего пострадали 24 человека. В основном медики фиксировали ушибы.
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