Испания: десятки демонстрантов пострадали в Барселоне

Как сообщают местные СМИ, демонстрация началась в ответ на решение Верховного суда Испании выдать международный ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится в Бельгии. Протесты проходили с поздно вечером и закончились стычками с полицией, пишет noticia.ru.

Всего пострадали 24 человека. В основном медики фиксировали ушибы.