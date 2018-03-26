Испания: десятки демонстрантов пострадали в Барселоне

Понедельник, 26 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: десятки демонстрантов пострадали в Барселоне

В Барселоне прошла акция протеста, в результате которой травмы получили более 20 человек.

Как сообщают местные СМИ, демонстрация началась в ответ на решение Верховного суда Испании выдать международный ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится в Бельгии. Протесты проходили с поздно вечером и закончились стычками с полицией, пишет noticia.ru.

Всего пострадали 24 человека. В основном медики фиксировали ушибы.

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