Испания: Deutsche Bank назвал Мадрид одним из лучших городов мира

23 место в рейтинге занял Мадрид. Мадрид - единственный испанский город в списке. Столице Испании удалось обойти такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Париж и Лондон, благодаря высоким показателям по чистоте, стоимости жилья, климату и времени в пути на работу.

Лучшим городом для жизни вновь признан Веллингтон (Новая Зеландия), за которым следуют швейцарский Цюрих и датский Копенгаген.

Одним из критериев, которые учитывались при составлении рейтинга, является уровень оплаты труда. Лидером оказался Цюрих, где среднемесячная зарплата превышает 5700 долларов. В Мадриде этот показатель находится на уровне 1975 долларов, при этом отмечается, что он вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, пишет noticia.ru.

По ценам на аренду жилья Мадрид оказался в средней группе таблицы с 1148 долларами за двухкомнатную квартиру, в то время как самым дорогим городом стал Гонконг (3737 долларов), а самым дешевым из анализируемых - индийский Бангалор (289 долларов).

Для составления рейтинга также оценивалась стоимость проезда в общественном транспорте. В испанской столице проездной на месяц обходится в 65 долларов, в то время как в Мумбаи он стоит всего 15 долларов, а в Лондоне его стоимость приближается к 200 долларам.