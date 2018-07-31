Испания: Дэвид Гетта отменил концерт в Сантандере

Вторник, 31 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Дэвид Гетта отменил концерт в Сантандере

Концерт французского ди-джея Дэвида Гетты во дворце Ла-Магдалена в Сантандере не состоялся.

Причиной отмены стали технические неполадки на личном самолете музыканта, который должен был доставить его в столицу Кантабрии из Москвы.

Выступление Гетты должно было стать завершением Большой недели Сантандера. Со стороны организаторов не поступало никаких предупреждений, и к полуночи сотни человек собрались у сцены Ла-Магдалена, где уже выступали на разогреве DJ Sylvain Armand и Deepend. К этому времени, несмотря на молчание со стороны администрации, в социальных сетях начали ходить слухи о возможной отмене концерта.

После полуночи организаторы подтвердили, что Гетта не смог приехать в Сантандер «по техническим причинам». Музыкант записал для своих поклонников видеоролик, который показали на большом экране в Ла-Магдалене. В нем ди-джей принес извинения и пояснил, у него сломался самолет. Артист также заявил, что попытается в ближайшем будущем приехать в Сантандер с концертом, пишет noticia.ru.

Мероприятие продолжилось выступлением DJ Wally López, но более половины зрителей покинуло концерт.

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