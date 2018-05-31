Испания: девушки мигрируют чаще парней

Четверг, 31 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: девушки мигрируют чаще парней

Испанские девушки уезжают жить и работать за границу чаще юношей.

По данным исследования, проведенного стартапом GrowPro Experience, специализирующегося на организации заграничных поездок, испанские девушки отправляются на поиски счастья в другие страны чаще, чем юноши. Из 4000 человек, которые воспользовались услугами данной компании для того, чтобы учиться, жить и работать за рубежом или просто посмотреть мир, 60% были представительницами «слабого» пола.

Из их числа 65% имели высшее образование и владели иностранными языками, а выезд за границу и длительное пребывание в другой стране означало для них, прежде всего, совершенствование профессиональных качеств, обретение новых навыков, карьерный рост и придание большего веса своему резюме. Несмотря на улучшение ситуации с занятостью в Испании, местные работодатели по-прежнему не могут предложить таких же условий, как их иностранные коллеги, пишет espanarusa.com.

Наиболее предпочтительными направлениями для молодых испанок являются Австралия и Канада. В 2017 году австралийское правительство выдало 1500 виз типа «work and holiday» гражданкам Испании, что на 900 больше по сравнению с предыдущим годом. Испанских девушек не отпугивают ни расстояние, ни разница в климате, ни другой жизненный уклад, что справедливо и по отношению к Канаде, где они облюбовали Ванкувер. В качестве главных преимуществ называются развитая сеть общественного транспорта и дорожек для велосипедистов, а также спокойный и уравновешенный характер местных жителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Игроки ГК «Кубань» в составе сборной России сыграют против Португалии

      Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок.

      Подробнее

    • Португалия: самая опасная автодорога

      Данные обнародовало Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

      Подробнее

    • Испания: девушки мигрируют чаще парней

      Испанские девушки уезжают жить и работать за границу чаще юношей.

      Подробнее

    • Испания: Deutsche Bank назвал Мадрид одним из лучших городов мира

      Экономисты из Deutsche Bank провели сравнительный анализ крупнейших городов мира с высокими показателями качества жизни.

      Подробнее

    • Треть итальянской молодежи остается безработной

      Общее число безработных составляет почти 3 миллиона человек.

      Подробнее

    • В Италии найдено самое старое оливковое масло‍

      Американские археологи обнаружили самую древнюю емкость с оливковым маслом в Италии.

      Подробнее

    • Назарбаев останется на своем посту до конца жизни

      Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана, принял закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

      Подробнее

    • Эксперты развеяли мифы о влиянии погоды на полет

      Эксперты развеяли популярные мифы, связанные с воздействием погодных условий на безопасность перелета.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе