Испания: девушки мигрируют чаще парней

По данным исследования, проведенного стартапом GrowPro Experience, специализирующегося на организации заграничных поездок, испанские девушки отправляются на поиски счастья в другие страны чаще, чем юноши. Из 4000 человек, которые воспользовались услугами данной компании для того, чтобы учиться, жить и работать за рубежом или просто посмотреть мир, 60% были представительницами «слабого» пола.

Из их числа 65% имели высшее образование и владели иностранными языками, а выезд за границу и длительное пребывание в другой стране означало для них, прежде всего, совершенствование профессиональных качеств, обретение новых навыков, карьерный рост и придание большего веса своему резюме. Несмотря на улучшение ситуации с занятостью в Испании, местные работодатели по-прежнему не могут предложить таких же условий, как их иностранные коллеги, пишет espanarusa.com.

Наиболее предпочтительными направлениями для молодых испанок являются Австралия и Канада. В 2017 году австралийское правительство выдало 1500 виз типа «work and holiday» гражданкам Испании, что на 900 больше по сравнению с предыдущим годом. Испанских девушек не отпугивают ни расстояние, ни разница в климате, ни другой жизненный уклад, что справедливо и по отношению к Канаде, где они облюбовали Ванкувер. В качестве главных преимуществ называются развитая сеть общественного транспорта и дорожек для велосипедистов, а также спокойный и уравновешенный характер местных жителей.