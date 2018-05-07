Испания: дом Адольфо Суареса на Майорке продается за 13 млн евро

Дом, который был построен в конце прошлого века, находится в элитном жилом комплексе Son Vida. Площадь виллы составляет 1100 м2. Из дома открывается живописный вид на Пальму и Средиземное море. Агентство недвижимости Engel&Völkers, которое занимается продажей этого объекта, особо отмечает восемь спален, в том числе «сьют» испанского политика, состоящий из гостиной, двух комнат и двух санузлов. На вилле есть сад, бассейн и несколько открытых зон отдыха и террас, пишет noticia.ru.

Суарес продал виллу в 2000 году в связи с ухудшением состояния здоровья своей жены. После этого дом сменил двух владельцев и сейчас продается за 13 млн евро.