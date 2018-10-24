Испания: дом, где родился Дали, может стать музеем в 2020 году

На прошлой неделе проект наконец начал приобретать реальные очертания.

Администрация приобрела особняк на улице Монтуриоль в 1994 году. 19 октября 2018 года мэрия сделала решительный шаг в направлении создания музея и подписала соглашение с Представительством правительства в Жироне. Оно предполагает инвестиции в размере 500 тысяч евро в ремонт здания. Половина этих средств будет выделена из местного бюджета, еще 250 тысяч будут получены от государства. Как отмечает мэр Фигераса Марта Фелип, тендер на проведение работ планируется объявить до конца 2018 года.

Первая фаза работ, общая стоимость которых оценивается в 1,3 млн евро, будет включать восстановление первого и антресольного этажа здания. В мэрии отмечают, что проект был подготовлен еще несколько лет назад, что позволит ускорить темпы работ. Власти Фигераса надеются, что новый музей сможет открыть двери для посетителей уже в 2020 году, пишет noticia.ru.

Параллельно с этим процессом правительство Каталонии направило запрос в одну из компаний, специализирующихся на музеефикации, чтобы определить объем и направление работ. Этим вопросом будет заниматься специальная экспертная комиссия.

Мэрия Фигераса также интересуется расположенным неподалеку домом Рожера, где сюрреалист провел часть своей юности и написал некоторые знаковые работы. Власти уже заказали оценку недвижимости. В планах администрации создать в будущем «островок» Дали в этом районе.

Как отмечает директор Музея Эмпорда Эдуард Беч, который будет руководить проектом, музеи Дали в Пуболе и Кадакесе позволяют познакомиться с траекторией творчества художника, в то время как родной дом сюрреалиста откроет новые грани его личности. Музей планируется посвятить не только семи годам, которые художник провел в этом доме, но и всему его жизненному пути.