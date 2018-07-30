Испания: дом Веласкеса в Севилье превратят в музей

Понедельник, 30 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: дом Веласкеса в Севилье превратят в музей

Дом, в котором родился Диего Веласкес, куплен группой частных лиц, которые планируют превратить его в музей.

Сумма сделки составила 1,4 млн евро. До этого здание в столице Андалусии принадлежало бренду Victorio & Lucchino, а на протяжении последних 6 лет было закрыто, после того как перешло в собственность Banco Popular из-за долгов дизайнеров.

Музеефикацию планируется провести по образцу таких достопримечательностей как дом-музей Джеймса Джойса в Дублине или Хосе Луиса Борхеса в Буэнос-Айресе. Пока стоимость реставрации здания, где располагалась мастерская дизайнеров, неизвестна. Новые владельцы надеются открыть музей в марте 2019 года, пишет noticia.ru.

По подсчетам разных исследователей, Веласкес прожил от 2 до 10 лет с момента рождения в доме, который принадлежал его дедушке и бабушке.

Здание включает 2 этажа, позже был надстроен третий. Постройка 16 века представляет собой традиционный «коррал», в котором комнаты разного назначения окружают внутренний дворик.

В музее не будут выставляться оригиналы работ художника, которые находятся в коллекциях крупных музеев по всему миру. Оригинальная мебель или какие-либо личные вещи тоже не сохранились. В связи с этим, по задумке авторов, будет создана экспозиция «с эффектом погружения», которая позволит отправиться в «путешествие в Севилью 16 века рука об руку с Веласкесом».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: жалобы на онлайн-прокат автомобилей

      Хотите взять автомобиль напрокат через интернет?

      Подробнее

    • Сеть Dia закрыла 259 магазинов в Португалии и Испании

      Прошел год с тех пор, как стало известно, что российский миллиардер Михаил Фридман приобрел 10% акций торговой сети Dia.

      Подробнее

    • Испания: дом Веласкеса в Севилье превратят в музей

      Дом, в котором родился Диего Веласкес, куплен группой частных лиц, которые планируют превратить его в музей.

      Подробнее

    • Испания: Пучдемон вернулся в Бельгию

      Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон вернулся 27 июля в Бельгию, проведя 4 месяца в Германии, где он был арестован.

      Подробнее

    • Италия: военный покончил с собой в доме Берлускони

      Старший капрал покончил с собой во время дежурства в римской резиденции бывшего премьера Сильвио Берлускони.

      Подробнее

    • Каждое третье преступление в Италии совершают мигранты

      По словам вице-премьера Италии, нелегальные мигранты ежедневно совершают 700 правонарушений.

      Подробнее

    • Торговая война Трампа обвалит Apple

      Последние предложения президента США Дональда Трампа обложить протекционистскими пошлинами очередную партию товаров из Китая могут сильно ударить по американской корпорации Apple.

      Подробнее

    • Совесть заставила вора вернуть украденное и извиниться

      В американском городе Клинтон, штат Арканзас, вор вернул украденное и написал записку с извинениями.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda