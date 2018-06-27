Испания: дрон будет сбрасывать утопающим спасательные жилеты

Среда, 27 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: дрон будет сбрасывать утопающим спасательные жилеты

Дрон будет сбрасывать утопающим спасательные жилеты в Валенсии и на Майорке.

Морская спасательная служба второй год подряд собирается использовать в Пуэрто-Сагунто (Валенсия) беспилотник Auxdron Lifeguard, который может спасти жизнь тонущим в море. В этом году дрон увеличит зону действия и будет также летать над пляжами Майорки. Не исключается внедрение таких аппаратов и на Канарских островах.

При приближении к тонущему дрон сбрасывает один или два спасательных жилета, которые надуваются автоматически при контакте с водой. Таким образом он помогает пострадавшим дождаться прибытия спасательных служб, пишет noticia.ru.

Auxdron Lifeguard был разработан валенсийской компанией General Drones. К этому летнему сезону он был модернизирован, чтобы повысить эффективность. Теперь дрон может перемещаться с более высокой скоростью и дольше работать в автономном режиме. Он также получил более надежную защиту от солнца, влажности и других природных факторов.

Практичность и эффективность дронов, которые способны функционировать даже в труднодоступных зонах, высоко оценили в Гражданской гвардии.

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