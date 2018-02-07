Испания: дроны обнаружили более 4 тысяч нелегальных построек

Среда, 07 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: дроны обнаружили более 4 тысяч нелегальных построек

В Малаге была проведена проверка, выявившая тысячи незарегистрированных строений.

Для инспектирования Генеральный директорат по кадастру впервые использовал дроны.

Съемка местности пока завершена не полностью, однако за время ее проведения в 2017 году уже было обнаружено 4080 незаконных построек, более 2700 из которых - жилые дома.

Во время докризисного строительного бума, до 2008 года, в Малаге появились сотни новых зданий, в частности, строительство активизировалось в сельской местности. Тем не менее многие владельцы не стали регистрировать здания надлежащим образом, что означает, что в бюджет не поступили налоги на тысячи строений.

После того как здания были внесены в кадастровый реестр, власти оштрафовали каждого владельца на 60 евро и обязали их выплатить задолженность перед налоговой.

Большинство нелегальных зданий были построены после 2000 года, особо активно нелегальное строительство велось в 2010 году, пишет noticia.ru.

К концу 2017 года общее число зданий в Малаге, зарегистрированных в кадастровом реестре, составило 1 456 525, при этом треть из них была возведена в последние два десятилетия.

Инспекции в прошлом году прошли в 23 муниципалитетах: Каньете-ла-Реаль, Кортес-де-ла-Фронтера, Куэвас-дель-Бесерро, Эль-Бурго, Фарахан, Гаусин, Хенальгуасиль, Игуалеха, Истан, Химера-де-Либар, Хубрике, Хускар, Монда, Монтекорто, Монтехаке, Охен, Параута, Пухерра, Ронда, Серрато, Теба, Толокс и Юнкера. Следующий на очереди – муниципалитет Бенаавис.

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